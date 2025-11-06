Γαλλία: Εξονυχιστικός έλεγχος σε 200.000 δέματα της Shein

Σε «κατάσταση πολέμου» με την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση της Γαλλίας όπου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Δημοσίων Οικονομικών Αμελί ντε Μοντσαλέν θα ελεγχθεί εξονυχιστικά το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες μέσω της πλατφόρμας και από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στη Γαλλία.

Πρόκειται για περίπου 200.000 δέματα, των οποίων το περιεχόμενο θα ελεγχθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία.

Η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ