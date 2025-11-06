#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γαλλία: Εξονυχιστικός έλεγχος σε 200.000 δέματα της Shein

Το περιεχόμενό τους θα ελεγχθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία. Αφορά περίπου 200.000 δέματα που έχουν φτάσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:57

Σε «κατάσταση πολέμου» με την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση της Γαλλίας όπου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Δημοσίων Οικονομικών Αμελί ντε Μοντσαλέν θα ελεγχθεί εξονυχιστικά το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες μέσω της πλατφόρμας και από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στη Γαλλία.

Πρόκειται για περίπου 200.000 δέματα, των οποίων το περιεχόμενο θα ελεγχθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία.

Η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

