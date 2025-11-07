#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Σε χαμηλό 3,5 ετών βούτηξε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Νοέμβριο

Στις 50,3 μονάδες βούλιαξε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης από 53,6 τον Οκτώβριο. Το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 17:28

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς το «λουκέτο» σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης επηρέασε τις οικονομικές προοπτικές και οι υψηλές τιμές επιβάρυναν τις απόψεις για τα προσωπικά οικονομικά.

Η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Νοέμβριο μειώθηκε στις 50,3 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022.

Τον Οκτώβριο ο δείκτης βρισκόταν στις 53,6 μονάδες. 

Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ο δείκτης που μετρά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποχώρησε κατά 6,3 μονάδες, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 52,3 μονάδων, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο του κυβερνητικού «λουκέτου».

«Οι καταναλωτές αισθάνονται πιέσεις στα οικονομικά τους από πολλές κατευθύνσεις», δήλωσε η Τζοάν Σου, διευθύντρια της έρευνας, σε ανακοίνωσή της. «Οι καταναλωτές επίσης προβλέπουν ότι η αγορά εργασίας θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται στο μέλλον και αναμένουν ότι θα επηρεαστούν προσωπικά» πρόσθεσε.

