Γάζα: Ακόμη μια σορό ομήρου παραδίδει απόψε η Χαμάς

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου, η οποία βρέθηκε στη Χαν Γιουνίς.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 19:34

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός από τους τελευταίους ομήρους που είχαν αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) θα παραδώσουν τη σορό ενός κρατουμένου στις 21:00 ώρα. Η σορός βρέθηκε σήμερα στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει σύντομη ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η παράδοση εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου.

Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν ακόμη έξι σορούς ομήρων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

