Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας ζητά την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε σήμερα να αποφυλακιστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, λόγω «της συμβολής του στην απελευθέρωση» των Βούλγαρων νοσηλευτριών που κρατούνταν επί χρόνια στη Λιβύη.

«Απευθύνω έκκληση στους Ευρωπαίους πολιτικούς για την αποφυλάκιση του προέδρου Σαρκοζί» ο οποίος συνέβαλε προσωπικά στην απελευθέρωση των πέντε νοσηλευτριών, είπε ο Ράντεφ, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στην προεδρία, στη Σόφια, κατά την οποία παρασημοφορήθηκε ένας πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στη Λιβύη.

Οι πέντε νοσηλεύτριες καταδικάστηκαν πολλές φορές σε θάνατο στη Λιβύη, αφού κατηγορήθηκαν ότι μόλυναν 450 παιδιά με τον ιό HIV, που προκαλεί το AIDS. Έμειναν επί περισσότερα από οκτώ χρόνια στη φυλακή. Απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στη Βουλγαρία τον Ιούλιο του 2007, με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος, συνοδευόμενες από τη Σεσιλιά Σαρκοζί, την τότε σύζυγο του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Ο Ρούμεν Ράντεφ είπε ότι θέλει «να τιμήσει» έναν άνδρα ο οποίος «κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες» και ο οποίος, ευρισκόμενος στη φυλακή, «χρειάζεται τη στήριξή μας, τη συμπόνια μας» αλλά «την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας».

Το Εφετείο του Παρισιού θα εξετάσει τη Δευτέρα το αίτημα αποφυλάκισης του Σαρκοζί ο οποίος κρατείται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες στη φυλακή Σαντέ, αφού καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι έλαβε χρήματα από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του.

