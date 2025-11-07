Wall Sreet: Στο $1 τρισ. το sell-off στο A.I.

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που συνδέονται στενά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν χάσει πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από την περασμένη Παρασκευή, με τη Wall Street να οδεύει στη χειρότερη εβδομάδα της μετά την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η συνολική κεφαλαιοποίηση οκτώ τεχνολογικών κολοσσών που έχουν επενδύσει σε υποδομές για τεχνητή νοημοσύνη — μεταξύ αυτών οι Nvidia, Meta, Palantir και Oracle — έχει μειωθεί κατά 1 τρισ. δολάρια από το τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Οι συναλλαγές της Παρασκευής επιδείνωσαν τις απώλειες για την εβδομάδα, με τη Nvidia να υποχωρεί έως και 4%. Οι Microsoft, Amazon, Alphabet και Broadcom σημείωσαν επίσης απώλειες.

Η πτώση αυτή έχει οδηγήσει τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq σε τροχιά εβδομαδιαίας πτώσης 4,6%, την χειρότερη πενθήμερη επίδοσή του από τότε που ο δείκτης υποχώρησε 10% μετά την έναρξη του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.