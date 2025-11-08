#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γάζα: Ένας Παλαιστίνιος νεκρός κι ένας τραυματίας από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Εύθραυστη και αιματηρή η εκεχειρία. Πυρά Ισραηλινών στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρεΐτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας και στη Χαν Γιουνίς στον Νότο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Νοεμβρίου 2025 - 16:16

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στη Γάζα κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρεΐτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

