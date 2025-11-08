#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λαβρόφ: Προετοιμάζεται η ρωσική πυρηνική δοκιμή

Σε εξέλιξη η επεξεργασία της σχετικής εντολής Πούτιν, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. Αναμένονται διευκρινίσεις για την αντίστοιχη κίνηση Τραμπ, πρόσθεσε.

Δημοσιεύθηκε: 8 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εντολής που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την προετοιμασία προτάσεων για πιθανή ρωσική πυρηνική δοκιμή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ίδιο πρακτορείο επικαλέστηκε τον Λαβρόβ να δηλώνει ότι η Ρωσία δεν έλαβε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ, αναφορικά με την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

