Συρία: Επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους ενόψει της συνάντησης Αλ Σάρα-Τραμπ

Οι συριακές αρχές πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν 61 επιδρομές και συνέλαβαν 71 πρόσωπα ενώ κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και όπλα, είπε ο εκπρόσωπος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al Ekhbariya TV.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν πριν από το ταξίδι του Σύρου προέδρου Αχμέντ Αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ενταχθεί στον συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ.

Ο Σάρα αναμένεται στην Ουάσιγκτον στις 10 Νοεμβρίου. Θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ