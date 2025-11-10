Προς αποφυλάκιση ο Νικολά Σαρκοζί, σήμερα η κρίσιμη ακρόαση

Τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που πέρασε το κατώφλι του σωφρονιστικού ιδρύματος Λα Σαντέ του Παρισιού, ο Νικολά Σαρκοζί θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του στην ακρόαση για την αποφυλάκισή του, που αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, αν όχι άμεσα.

Η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας καθώς ο νόμος που δίνει προθεσμία δύο μηνών στους δικαστικούς για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης, διαμορφώνεται σε 20 ημέρες για τον 70χρονο πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θα ασκηθεί έφεση καθώς δεν προσδοκά απονομή χάριτος για την πενταετή ποινή που επιβλήθηκε σε βάρος του σχετικά μεν υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Όπως αποκάλυψε το Europe 1, από τις 21 Οκτωβρίου, πρώτη ημέρα στο κελί του, ο πρώην πρόεδρος λαμβάνει περισσότερες από εκατό επιστολές την ημέρα. Κάθε μέρα, οι δικηγόροι του, Christophe Ingrain και Jean-Michel Darrois, φεύγουν από τη φυλακή με λευκούς σάκους από λινάτσα που περιέχουν περίπου εκατό γράμματα, καθώς η διοίκηση των φυλακών προειδοποίησε ότι «το κελί θα ξεχειλίσει». Ο ίδιος ο Σαρκοζί ευχαρίστησε μα ανάρτηση τους αποστολείς και επανέλαβε ότι «η φυλάκιση δεν είναι ο επίλογος της υπόθεσης».

Δώδεκα συνοπτικές σελίδες, σχολαστικά γραμμένες, υποβλήθηκαν στο Εφετείο του Παρισιού ζητώντας την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί . Για νομικό τέχνασμα που βασίζεται στην ειδοποιό διαφορά μεταξύ κατηγρούμενου που καταδικάστηκε πρωτοδίκως και άνδρα που θεωρείται αθώος και βρίσκεται σε προφυλάκιση, φέρεται, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro να χρησιμοποιούν οι δικηγόροι του.

« Είναι στην πραγματικότητα μια καφκική κατάσταση», εξηγεί ο δικηγόρος Christophe Ingrain, «επειδή τα κριτήρια που δικαιολογούσαν τη φυλάκιση κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης – δηλαδή, η δημόσια τάξη και η σοβαρότητα του αδικήματος – δεν ισχύουν πλέον κατά τη στιγμή της φυλάκισης. Οι κανόνες της προφυλάκισης είναι αυτοί που ισχύουν στη συνέχεια απλώς και μόνο επειδή έχει ασκήσει έφεση » τόνισε

Πηγή: ΕΡΤ