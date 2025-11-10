#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανέβηκαν 3,4% οι μετοχές της Novo Nordisk

Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία, η οποία κατασκευάζει τα δημοφιλή φάρμακα Wegovy και Ozempic, αποχώρησε το Σάββατο από τον «πόλεμο προσφορών» για την απόκτηση της startup Metsera, την οποία θα αγοράσει τελικά η Pfizer για $10 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 15:00

Οι μετοχές της Novo Nordisk A/S κατέγραψαν άνοδο 3,4% στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης σήμερα, Δευτέρα, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού η εταιρεία, η οποία παρασκευάζει τα δημοφιλή φάρμακα Wegovy και Ozempic, αποχώρησε το Σάββατο από τον «πόλεμο προσφορών» για την απόκτηση της startup Metsera, την οποία θα εξαγοράσει τελικά η Pfizer για $10 δισ. 

Παρ' όλα αυτά η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία θα συνεχίσει να εξετάζει κι άλλες ευκαιρίες για να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην αγορά των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, του διαβήτη και τις συναφείς συννοσηρότητες, σύμφωνα με πηγές. 

«Θα επιστρέψουμε στη δουλειά», δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo, Mike Doustdar. Θα επικεντρωθούμε «στα δικά μας» πολλά υποσχόμενα projects θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη σύναψη κατάλληλων επιχειρηματικών συμφωνιών με στόχο την ανάπτυξή μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η άνοδος των μετοχών της εταιρείας έρχεται μετά από κατακόρυφη πτώση 52%, που έχουν σημειώσει από την αρχή της χρονιάς. Στο γεγονός αυτό έχει συμβάλει το ότι η Novo έχει χάσει την ηγετική της θέση στην αγορά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, στην οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η Eli Lilly & Co. 

