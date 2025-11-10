#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Νικολά Σαρκοζί

Παραμένει υπό δικαστική επιτήρηση ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, εν αναμονή της δίκης σε δεύτερο βαθμό τον Μάρτιο. Πώς σχολίασε την παραμονή του στη φυλακή.

Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Νικολά Σαρκοζί

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 14:47

Ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίζεται υπό δικαστικό έλεγχο, με την οικογένειά του να τον περιμένει στην οικία του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η πρόωρη αποφυλάκιση συνδέεται με «αυστηρή δικαστική επιτήρηση», ενώ στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας απαγορεύεται η επικοινωνία με οποιοδήποτε στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Δικαιοσύνης.   

Ο Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή, σε ειδική αίθουσα, και δεν έχει δικαίωμα να σχολιάσει τα επιχειρήματα του δικαστηρίου.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προς αποφυλάκιση ο Νικολά Σαρκοζί, σήμερα η κρίσιμη ακρόαση

Το Παρίσι καλεί τους Γάλλους να φύγουν προσωρινά από το Μαλί

Γαλλία: Εξονυχιστικός έλεγχος σε 200.000 δέματα της Shein

Μέντορας Μακρόν: Είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο