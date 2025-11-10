Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Νικολά Σαρκοζί

Ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίζεται υπό δικαστικό έλεγχο, με την οικογένειά του να τον περιμένει στην οικία του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η πρόωρη αποφυλάκιση συνδέεται με «αυστηρή δικαστική επιτήρηση», ενώ στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας απαγορεύεται η επικοινωνία με οποιοδήποτε στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή, σε ειδική αίθουσα, και δεν έχει δικαίωμα να σχολιάσει τα επιχειρήματα του δικαστηρίου.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».