ΗΠΑ: Visa και Mastercard μειώνουν τις προμήθειες

Η Visa και η Mastercard ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με εμπόρους, η οποία, όπως ανέφεραν οι εταιρείες, θα τους δώσει περισσότερη ευελιξία και έλεγχο σχετικά με τον τρόπο αποδοχής πληρωμών από τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εταιρείες πληρωμών θα μειώσουν τις διατραπεζικές προμήθειες για τις πιστωτικές κάρτες, δηλαδή τις προμήθειες που πληρώνουν τα καταστήματα για τη χρήση των καρτών, κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως αναφέρεται σε υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) τη Δευτέρα.

Οι έμποροι θα έχουν επίσης περισσότερες επιλογές επιβολής πρόσθετων χρεώσεων (surcharges), καθώς και τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες κατηγορίες πιστωτικών καρτών των ΗΠΑ θα δέχονται. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εμπόρων σχετικά με την αποδοχή πληρωμών και τη διαχείριση κόστους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε εμπόρους όλων των μεγεθών, όπως ανέφεραν οι εταιρείες.

«Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια δικαστικών διαφορών, η Visa και η Mastercard κατέληξαν σε συμφωνία με εμπόρους όλων των μεγεθών στις ΗΠΑ, η οποία θα παρέχει ουσιαστική ανακούφιση, περισσότερη ευελιξία και επιλογές ελέγχου για τον τρόπο αποδοχής πληρωμών από τους πελάτες τους» ανακοίνωσε σύμφωνα με τη WSJ η Visa.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για όλα τα μέρη, προσφέροντας σαφήνεια, ευελιξία και προστασία των καταναλωτών» πρόσθεσε η Mastercard.

Η συμφωνία θα μπορούσε σύμφωνα με τη WSJ να οδηγήσει σε αισθητές αλλαγές στον τρόπο χρήσης των πιστωτικών καρτών από τους καταναλωτές στα ταμεία. Για παράδειγμα, οι έμποροι που δέχονται μια συγκεκριμένη Visa δεν θα χρειάζεται να δέχονται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa. Επίσης, ορισμένα καταστήματα μπορεί να απορρίπτουν κάρτες ανταμοιβής (rewards cards), οι οποίες επιβαρύνουν τα καταστήματα με υψηλότερες προμήθειες και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς στους καταναλωτές.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2005, όταν έμποροι μήνυσαν τη Visa, τη Mastercard και μεγάλες τράπεζες, ισχυριζόμενοι ότι εμπλέκονται σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά σχετικά με τις προμήθειες και τους όρους αποδοχής καρτών.