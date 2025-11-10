#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Κομισιόν εξετάζει απαγόρευση των Huawei και ZTE στα δίκτυα της Ε.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιθυμεί τον αποκλεισμό των προμηθευτών «υψηλού κινδύνου» από τα κινητά δίκτυα, ανέφεραν πηγές του Bloomberg.

Η Κομισιόν εξετάζει απαγόρευση των Huawei και ZTE στα δίκτυα της Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 20:52

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους να εξαναγκάσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσύρουν σταδιακά τον εξοπλισμό των Huawei Technologies και ZTE από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιθυμεί να μετατρέψει τη σύσταση που εξέδωσε το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προέτρεπε να σταματήσει η χρήση «υψηλού κινδύνου» προμηθευτών στα κινητά δίκτυα, σε νομική υποχρέωση, σύμφωνα με τις πηγές. 

Αν και οι αποφάσεις για τις υποδομές ανήκουν στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων, η πρόταση της Βίρκουνεν θα υποχρέωνε τις χώρες της Ε.Ε. να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει όλο και περισσότερο στους κινδύνους που προκύπτουν από τους Κινέζους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς οι εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο επιδεινώνονται.

Η ανησυχία είναι ότι η παράδοση του ελέγχου κρίσιμων εθνικών υποδομών σε εταιρείες με στενούς δεσμούς με το Πεκίνο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. 

Η Βιρκούνεν εξετάζει επίσης τρόπους να περιορίσει τη χρήση Κινέζων προμηθευτών εξοπλισμού στα σταθερά δίκτυα, καθώς οι χώρες επιδιώκουν την ταχεία ανάπτυξη προηγμένων οπτικών ινών για την επέκταση της πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνα-Nexperia: Διευκολύνει τις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων για πολιτική χρήση

Nexperia: Αποκαθίστανται οι κινεζικές ροές τσιπ, υποχωρεί η Ολλανδία

ΕΕ: Ειδικός δίαυλος με την Κίνα για την ομαλή ροή σπάνιων γαιών

Το πραγματικό «σύνδρομο της Κίνας»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο