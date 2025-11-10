Η Κομισιόν εξετάζει απαγόρευση των Huawei και ZTE στα δίκτυα της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους να εξαναγκάσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσύρουν σταδιακά τον εξοπλισμό των Huawei Technologies και ZTE από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιθυμεί να μετατρέψει τη σύσταση που εξέδωσε το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προέτρεπε να σταματήσει η χρήση «υψηλού κινδύνου» προμηθευτών στα κινητά δίκτυα, σε νομική υποχρέωση, σύμφωνα με τις πηγές.

Αν και οι αποφάσεις για τις υποδομές ανήκουν στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων, η πρόταση της Βίρκουνεν θα υποχρέωνε τις χώρες της Ε.Ε. να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει όλο και περισσότερο στους κινδύνους που προκύπτουν από τους Κινέζους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς οι εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο επιδεινώνονται.

Η ανησυχία είναι ότι η παράδοση του ελέγχου κρίσιμων εθνικών υποδομών σε εταιρείες με στενούς δεσμούς με το Πεκίνο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η Βιρκούνεν εξετάζει επίσης τρόπους να περιορίσει τη χρήση Κινέζων προμηθευτών εξοπλισμού στα σταθερά δίκτυα, καθώς οι χώρες επιδιώκουν την ταχεία ανάπτυξη προηγμένων οπτικών ινών για την επέκταση της πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο.