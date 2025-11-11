#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πτωτικά οι ασιατικές αγορές - Χαμηλότερα κατά 0,4% ο Nikkei

Γερουσία ΗΠΑ: Ναι στην πρόταση για προσωρινό τερματισμό του shutdown

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά. Διαβιβάστηκε στη Βουλή των αντιπροσώπων, που αναμένεται να ψηφίσει εντός της εβδομάδας.

Γερουσία ΗΠΑ: Ναι στην πρόταση για προσωρινό τερματισμό του shutdown

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 06:42

Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

