Αντίστροφη μέτρηση για το shutdown, θύελλα στους Δημοκρατικούς

Το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έσπασε ρεκόρ καθώς κρατά ήδη 41 ημέρες οδεύει προς το τέλος του, πιθανότατα ήδη από σήμερα, μετά την έγκριση από τη Γερουσία ενός προσωρινού μέτρου χρηματοδότησης που υποστηρίχθηκε από ομάδα οκτώ κεντρώων Δημοκρατικών.

Η ψηφοφορία της Γερουσίας, με αποτέλεσμα 60 υπέρ και 40 κατά, πραγματοποιήθηκε χθες εν μέσω κλιμακούμενων διαταραχών στις αερομεταφορές, καθυστερήσεων στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας και αυξανόμενης απογοήτευσης στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό παραμένει απλήρωτο για περισσότερο από έναν μήνα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, πρέπει να εγκρίνει το πακέτο δαπανών, το οποίο θα διατηρήσει τη λειτουργία του μεγαλύτερου μέρους της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και ορισμένων υπηρεσιών έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι αναμένει ταχεία έγκριση, σημειώνει το Bloomberg.

Η Βουλή, η οποία δεν έχει διεξαγάγει καμία ψηφοφορία από τότε που ξεκίνησε το shutdown, αναμένεται να εξετάσει το θέμα σήμερα. Εάν εγκριθεί, το νομοσχέδιο θα σταλεί στον Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, ενώ ο πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του.

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί κατέληξαν σε συμφωνία που απέσυρε το αίτημα του κόμματος για ανανέωση των επιδοτήσεων του προγράμματος Affordable Care Act, προκαλώντας την οργή της προοδευτικής πτέρυγας που είχε συσπειρωθεί γύρω από την υψηλού ρίσκου αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Οι πιθανότητες έγκρισης του νομοσχεδίου στη Βουλή ενισχύθηκαν από τον βουλευτή Άντι Χάρις, πρόεδρο της υπερσυντηρητικής ομάδας Freedom Caucus, ο οποίος προσέφερε υπό όρους στήριξη.

Εντούτοις, ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες έως ότου οι αερομεταφορές επιστρέψουν στην κανονικότητα και πιθανόν ακόμη περισσότερο διάστημα για να λάβουν οι περισσότεροι από τα 42 εκατομμύρια χαμηλού εισοδήματος Αμερικανοί, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), τα καθυστερημένα επιδόματά τους. Καθυστερήσεις και μεγάλοι όγκοι εκκρεμοτήτων αναμένονται σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό σύστημα καθώς επαναλειτουργεί.

Οι Δημοκρατικοί κεντρώοι έθεσαν τέλος στο shutdown, αποδεχόμενοι υπόσχεση των Ρεπουμπλικανών ότι η Γερουσία θα διεξαγάγει έως τα μέσα Δεκεμβρίου ψηφοφορία για την παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης του Obamacare. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι επαρκής αριθμός Ρεπουμπλικανών θα στηρίξει την ανανέωση αυτών των επιδοτήσεων ώστε να εγκριθεί από τη Γερουσία. Ο Τζόνσον έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να δεσμευθεί για αντίστοιχη ψηφοφορία στη Βουλή.

Η ομάδα των μετριοπαθών διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή του κόμματος, περιλαμβανομένου του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. Η υποχώρηση αυτή προκάλεσε οργή στους κόλπους του κόμματος, μόλις λίγες ημέρες αφότου οι Δημοκρατικοί πανηγύριζαν απροσδόκητα ισχυρές νίκες σε πολιτειακές και τοπικές εκλογές, βασισμένες σε εκστρατεία υπέρ μέτρων για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.

Ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αξιοθρήνητη».

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τρομερό λάθος», δήλωσε η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη. «Ο αμερικανικός λαός θέλει να σταθούμε και να αγωνιστούμε για την υγειονομική περίθαλψη, και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε».

Η συμφωνία αναδεικνύει πόσο δύσκολο είναι για τους Δημοκρατικούς να αξιοποιήσουν τη μικρή επιρροή που διαθέτουν σε μια Ουάσινγκτον υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο, προκειμένου να ανακόψουν την ατζέντα του Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας, Τζον Θιούν, είχε προσφέρει στους Δημοκρατικούς μια μελλοντική ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις υγείας ήδη από εβδομάδες πριν. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες είχαν επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη πριν λήξει το shutdown.