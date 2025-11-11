Αύξηση ρεκόρ για την ανεργία στη Βρετανία

Η ανεργία στη Βρετανία αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους, περισσότερο από όσο αναμενόταν, φτάνοντας στο 5%, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη χώρα από τις αρχές του 2021, όταν η οικονομία βίωνε ακόμη τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Σύμφωνα με άλλα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 64.000 το δίμηνο Σεπεμβρίου-Οκτωβρίου, ήτοι 32.000 για κάθε μήνα. Ως εκ τούτου οι κενές θέσεις εργασίας το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 2.000 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακόμη, ο αριθμός των ανέργων ανά κενή θέση ήταν 2,5 από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας την υψηλότερη αύξηση από το 2015.

Στο πλαίσιο αυτό η ισοτιμία της βρετανικής λίρας σε σχέση με το δολάριο υποχώρησε έως και 0,4% (£1 προς $1,31).

Και η αύξηση των μισθών φάνηκε να επιβραδύνεται. Συγκεκριμένα το τρίμηνο που έληγε τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε άνοδος 4,2% σε ετήσια βάση, όταν το τρίμηνο που έληγε τον Αύγουστο, σημειώθηκε αύξηση 4,4%.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για το ΑΕΠ, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν την Πέμπτη πρόκειται να παίξουν κομβικό ρόλο στο εάν τελικά η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) θα μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση του έτους στις 18 Δεκεμβρίου.

Άλλωστε ακόμη και ο επικεφαλής της BOE, Άντριου Μπέιλι, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων ως έχουν, δεν αποκλείει την πιθανότητα μιας μείωσης τους τον Δεκέμβριο, εάν επιβεβαιωθεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν.

Εν τω μεταξύ, ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης των Εργατικών, και η αύξηση των φόρων απασχόλησης εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε έρευνα της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσαν ότι μείωσαν την απασχόληση ως απάντηση στην αύξηση των φόρων. Αυτό εξηγεί το γιατί 180.000 άνθρωποι φαίνεται να έχασαν τις δουλειές τους από τον Οκτώβριο του 2024, ως αποτέλεσμα του μέτρου αυτού.