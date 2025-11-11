ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την ADP

Οι αμερικανικές εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 11.250 θέσεις εργασίας την εβδομάδα από τα τέλη Νοεμβρίου εβδομάδες έως τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η ADP Research.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες σειρά εταιρειών ανακοίνωσαν σχέδια περικοπών προσωπικού.

Σύμφωνα με έκθεση της Challenger, Gray & Christmas, οι εργοδότες ανακοίνωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων για μήνα Οκτώβριο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, όπως οι εκθέσεις απασχόλησης για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στρέφονται σε άλλους δείκτες, όπως τα στοιχεία της ADP, για να καλύψουν τα κενά πληροφόρησης.

Η ADP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αρχίσει πλέον να δημοσιεύει και κινητό μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων σχετικά με τη μεταβολή της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης.