ΗΠΑ: Κρίσιμη ψηφοφορία για τερματισμό του shutdown

H Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον ψηφίζει απόψε για τον τερματισμό του 43ήμερου shutdown της κυβέρνησης, το οποίο έχει ακινητοποιήσει αεροπλάνα, έχει κόψει την επισιτιστική βοήθεια σε εκατομμύρια Αμερικανούς και έχει αφήσει άνεργους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον εκτίμησε πως η νομοθεσία, ένας σκληρός συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στη Γερουσία, θα εγκριθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να κρατήσει ενωμένο το κόμμα του, απέναντι στη σθεναρή αντίσταση Δημοκρατικών.

Τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες μέρες, κάνοντας επείγουσα την ανάγκη για εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα υπάρξει «ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση στα αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο εάν δεν επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση».

Θα χρειαστούν ακόμη μέρες για να επανέλθουν τα αεροπορικά ταξίδια στο φυσιολογικό και πιθανώς περισσότερο διάστημα για τους 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος που είναι εγγεγραμμένοι στα επιδόματα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής. Μεγάλες εκκρεμότητες και καθυστερήσεις είναι πιθανό να υπάρξουν σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθώς θα ανοίγει ξανά, σημειώνει το Blooomberg.

Τη Δευτέρα, οκτώ μετριοπαθείς Δημοκρατικοί της Γερουσίας ψήφισαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους το συμβιβαστικό σχέδιο για επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και για χρηματοδότηση ορισμένων υπηρεσιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρέπει να υπογράψει το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν παρενέβη στις διαπραγματεύσεις, αρνούμενος να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, η υποστήριξή του στη συμφωνία θα βοηθήσει τον Τζόνσον να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών, παρά τις επίμονες επιφυλάξεις του για ορισμένες πτυχές της συμφωνίας.

Ο βουλευτής Άντι Χάρις, ο οποίος ηγείται της υπερσυντηρητικής Ομάδας Ελευθερίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει προσφέρει την υποστήριξή του, σε μια ένδειξη ότι κι άλλοι στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος μπορεί να συμφωνήσουν.

Η υπερψήφιση του νόμου θα επαναφέρει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που απολύθηκαν, θα εγγυηθεί τις αναδρομικές αποδοχές των υπαλλήλων που τέθηκαν σε άδεια άνευ αποδοχών και θα αποτρέψει περαιτέρω απολύσεις μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Το μέτρο, μεταξύ άλλων, αποκλείει την επέκταση των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων για τα ασφάλιστρα Obamacare, που βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί, ενθαρρυμένοι από τη νίκη τους στις πολιτειακές εκλογές σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, έχουν εμμείνει στα αιτήματά τους για επέκταση αυτών των επιδοτήσεων. Ωστόσο, οι κεντρώοι κομματικοί στη Γερουσία εξέλαβαν την υπόσχεση για μελλοντική σχετική ψηφοφορία - σε συνδυασμό με την προστασία της νομοθεσίας για το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και τις δαπάνες για την επισιτιστική βοήθεια ολόκληρου του έτους - ως παράθυρο για επαναλειτουργία της κυβέρνησης.