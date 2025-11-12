#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισπανία: Εξάρθρωση δικτύου που μετέφερε ναρκωτικά από το Μαρόκο με drone

Τα ντρόουν απογειώνονταν από τη νότια Ισπανία προκειμένου να παραλάβουν τα ναρκωτικά στο Μαρόκο και, κατά την επιστροφή τους, μετέφεραν το φορτίο στις κοινότητες Βεχέρ ντε λα Φροντέρα και Ταρίφα, στην Ανδαλουσία (νότια), σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της ισπανικής πολιτοφυλακής

Ισπανία: Εξάρθρωση δικτύου που μετέφερε ναρκωτικά από το Μαρόκο με drone

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη εννέα ανθρώπων, την εξάρθρωση ενός δικτύου διακινητών που χρησιμοποιούσε αυτοσχέδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ικανά να διασχίσουν περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, για να μεταφέρουν κάνναβη από το Μαρόκο προς την Ισπανία.

Τα ντρόουν απογειώνονταν από τη νότια Ισπανία προκειμένου να παραλάβουν τα ναρκωτικά στο Μαρόκο και, κατά την επιστροφή τους, μετέφεραν το φορτίο στις κοινότητες Βεχέρ ντε λα Φροντέρα και Ταρίφα, στην Ανδαλουσία (νότια), σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της ισπανικής πολιτοφυλακής.

Τα πακέτα έφεραν φωσφορίζοντα διακριτικά και μέσα γεωεντοπισμού μέσω ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεύρεσή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

«Η ομάδα ήταν ικανή να αναπτύσσει αυτοσχέδιους μηχανισμούς μεγάλης αυτονομίας, ακρίβειας και φόρτωσης, πολύ ανώτερους από τα συμβατικά εμπορικά μοντέλα», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου της ισπανικής αστυνομίας.

Το δίκτυο επιχειρούσε σχεδόν κάθε νύχτα, εκτοξεύοντας έως και 10 ντρόουν ταυτόχρονα, κάτι που του επέτρεπε να μεταφέρει περίπου 200 κιλά ρητίνης κάνναβης συνολικά.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τη μαροκινή αστυνομία, αφού οι αρχές εντόπισαν πολλές πτήσεις άγνωστης προέλευσης ντρόουν μεταξύ των δύο χωρών.

Οκτώ λειτουργικά ντρόουν και άλλα 10 υπό κατασκευή κατασχέθηκαν, κατά τη διάρκεια ερευνών τη Δευτέρα, όπως και περισσότερα από 150 κιλά κάνναβης και το ποσό των 320.000 ευρώ. Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

Τρείς ιερείς ανάμεσα στους συλληφθέντες που διακινούσαν ναρκωτικά

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί σε συμπλοκή αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών

ΗΠΑ: Δεκατέσσερις νεκροί από πλήγματα εναντίον ναρκοπλοίων στον Ειρηνικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο