#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φρενάρει ο χαλκός μετά το ράλι

Προηγήθηκε τετραήμερη άνοδος. Σε στάση αναμονής οι επενδυτές για τα επόμενα βήματα της Fed, μετά τη λήξη του ιστορικού shutdown που στέρησε από την αγορά κρίσιμα οικονομικά στοιχεία.

Φρενάρει ο χαλκός μετά το ράλι

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 09:13

Σταθεροποιητικά κινείται ο χαλκός μετά από τέσσερις ημέρες ανόδου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν ενδείξεις για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, αφού η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης για έξι εβδομάδες τους στέρησε επίσημα στοιχεία.

Η Βουλή των ΗΠΑ ψήφισε νομοσχέδιο για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας, της μακροβιότερης που έχει σημειωθεί ποτέ, και η προσοχή στρέφεται τώρα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και στην πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων. Ωστόσο, η έλλειψη πρόσφατων οικονομικών στατιστικών καθιστά πιο δύσκολο από το συνηθισμένο να προβλεφθεί η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το βιομηχανικό μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 25% φέτος και έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα τέλη του περασμένου μήνα, υποστηριζόμενο από μια σειρά διαταραχών σε μερικά από τα κορυφαία ορυχεία του κόσμου.

Η επιθετική εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης οδηγήσει σε ακραίες στρεβλώσεις των τιμών μεταξύ των ΗΠΑ και των παγκόσμιων τιμών αναφοράς.

Ο χαλκός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 10.941 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, μετά από πτώση έως και 0,7% νωρίτερα. Ο ψευδάργυρος σημειώνει άνοδο 0,2%, ενώ το αλουμίνιο πτώση 0,1%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελλείψεις και δασμοί Τραμπ ανεβάζουν τον χαλκό σε ιστορικό ρεκόρ

Γιατί η Ευρώπη «επιβάλλει» αυξήσεις στις τιμές χάλυβα

Κοινωνία της Πληροφορίας: Παρέδωσε το Geoportal για τα γεωχωρικά δεδομένα

Ελεγχόμενος ο λογαριασμός τραπεζών για ελβετικό φράγκο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο