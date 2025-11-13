Φρενάρει ο χαλκός μετά το ράλι

Σταθεροποιητικά κινείται ο χαλκός μετά από τέσσερις ημέρες ανόδου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν ενδείξεις για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, αφού η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης για έξι εβδομάδες τους στέρησε επίσημα στοιχεία.

Η Βουλή των ΗΠΑ ψήφισε νομοσχέδιο για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας, της μακροβιότερης που έχει σημειωθεί ποτέ, και η προσοχή στρέφεται τώρα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και στην πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων. Ωστόσο, η έλλειψη πρόσφατων οικονομικών στατιστικών καθιστά πιο δύσκολο από το συνηθισμένο να προβλεφθεί η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το βιομηχανικό μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 25% φέτος και έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα τέλη του περασμένου μήνα, υποστηριζόμενο από μια σειρά διαταραχών σε μερικά από τα κορυφαία ορυχεία του κόσμου.

Η επιθετική εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης οδηγήσει σε ακραίες στρεβλώσεις των τιμών μεταξύ των ΗΠΑ και των παγκόσμιων τιμών αναφοράς.

Ο χαλκός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 10.941 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, μετά από πτώση έως και 0,7% νωρίτερα. Ο ψευδάργυρος σημειώνει άνοδο 0,2%, ενώ το αλουμίνιο πτώση 0,1%.