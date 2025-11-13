#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Καρελία

Ο κυβερνήτης της Καρελίας, ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 22:47

Μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη ρωσική δημοκρατία της Καρελίας, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ο κυβερνήτης της Καρελίας, ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

