U-turn στη Βρετανία: Αποσύρεται το σχέδιο για αύξηση φόρου εισοδήματος

Εγκαταλείπει τα σχέδια για αύξηση φόρου εισοδήματος η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς, καθώς έλαβε βελτιωμένες δημοσιονομικές προβλέψεις από την αρχή εποπτείας του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η τελευταία ενημέρωση από το Γραφείο Προϋπολογισμού κινήθηκε σε σημαντικά πιο ευνοϊκή κατεύθυνση λόγω των κρατικών εσόδων και της ισχυρότερης πορείας των μισθών, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστεθούν καθώς συζητούσαν ευαίσθητα θέματα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί να φτάσει τα 35 δισεκατομμύρια λίρες είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά στα 20 δισεκατομμύρια λίρες, ανέφεραν. Συνεπώς, η Ριβς έχει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο πλέον.

Η υπουργός παρουσιάζει τον προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου.