Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Ζελένσκι τη Δευτέρα

Πρόκειται για την ένατη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Ουκρανός πρόεδρος στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου. Ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Ζελένσκι τη Δευτέρα

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 13:14

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου για να του επαναβεβαιώσει τη μακροχρόνια στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι θα είναι η ένατη στη Γαλλία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Κατά τη συνάντηση του Μακρόν με τον Ζελένσκι θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθεί η δυναμική όσον αφορά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση της Συμμαχίας των Πρόθυμων συμμάχων τον περασμένο μήνα, πρόσθεσε η προεδρία.

Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται της ομάδας Συμμαχία των Προθύμων που απαρτίζεται από χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Κατά την τελευταία συνάντηση της Συμμαχίας στις 24 Οκτωβρίου, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας είπαν ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει πρέπει να χρησιμοποιηθούν γρήγορα για να χρηματοδοτήσουν τη στήριξη προς το Κίεβο.

Κατά τη συνάντησή τους οι Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν επίσης για τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περί τα 430 drones και 18 πυραύλους στη διάρκεια μαζικών νυχτερινών επιθέσεων, ενώ το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα--ανέστειλε τις πετρελαϊκές εξαγωγές έπειτα από μια μεγάλη, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

