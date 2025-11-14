«Βαθιά ανήσυχο» το Παρίσι για τη δίωξη Ιμάμογλου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό» η απόφαση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης να ασκήσει δίωξη κατά του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης, δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 16:34

Η Γαλλία εξέφρασε «τη βαθιά της ανησυχία» για την απόφαση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης να ασκήσει δίωξη κατά του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου για 142 αδικήματα, κάνοντας λόγο για απόφαση που «πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό». «Η απόφαση αυτή μας ανησυχεί, διότι φαίνεται να πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό» ανέφερε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της αντιπολίτευσης, το δικαίωμα σε μία δίκαιη δίκη, η ελευθερία διαδήλωσης και έκφρασης αποτελούν τα θεμέλια του κράτους δικαίου» πρόσθεσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για «δεσμεύσεις που η Τουρκία έχει αναλάβει ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

