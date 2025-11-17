Αισιοδοξία για την ευρωζώνη: Με 1,3% «τρέχει» η οικονομία φέτος

Η οικονομική ανάπτυξη το 2025 αποδείχθηκε καλύτερη από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% φέτος, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Μαΐου που έκανε λόγο για 0,9%.

Το 2026, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 1,2% και το 2027 στο 1,4%.

Οι νέες προβλέψεις αναβαθμίζουν την ανάπτυξη για το τρέχον έτος σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαΐου και φέρνουν μικρή υποβάθμιση για το 2026.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025, όπως είχε προβλεφθεί προηγουμένως, και θα πρέπει να παραμείνει κοντά στον στόχο της ΕΚΤ για 2% τα επόμενα δύο χρόνια.

«Ακόμη και σε ένα δυσμενές περιβάλλον, η οικονομία της ΕΕ συνέχισε να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Τώρα, δεδομένου του δύσκολου εξωτερικού πλαισίου, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για να απελευθερώσει την εγχώρια ανάπτυξη».

Οι προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες από τις τελευταίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην περιοχή να εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη αισιοδοξία για τους επόμενους μήνες, αφού φαίνεται να έχουν αποφύγει το χειρότερο σενάριο για το εμπόριο και με τον πληθωρισμό να βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο κοντά στο 2%.

Η επιτροπή ανέφερε ότι η πρόσφατη υπεραπόδοση οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών πριν από την επιβολή των δασμών στην αρχή του έτους, αν και συνέβαλαν και οι επενδύσεις. Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η αύξηση των δαπανών των κυβερνήσεων, η ιδιωτική κατανάλωση και η στενότητα της αγοράς εργασίας αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη, ανέφερε.

Η παραγωγή στην ευρωζώνη των 20 χωρών - στην οποία θα ενταχθεί η Βουλγαρία από την 1η Ιανουαρίου - αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της περιοχής. Ενώ η Ισπανία και η Γαλλία σημείωσαν αύξηση 0,6% και 0,5% αντίστοιχα, η Γερμανία και η Ιταλία παρέμειναν στάσιμες.

Η επιτροπή προβλέπει ότι η απόκλιση αυτή θα μειωθεί, με την ισπανική ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 2,3% το επόμενο έτος από 2,9% το 2025, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες θα αποκτήσουν δυναμική.

Η Γερμανία αγωνίστηκε να ξεπεράσει δύο χρόνια ύφεσης κατά τη διάρκεια ενός ασταθούς 2025. Αν και ενισχύθηκε από την αύξηση των εξαγωγών στις αρχές του έτους, η μεταγενέστερη αντιστροφή της τάσης είχε αρνητικές επιπτώσεις.

Το σχέδιο του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές και άμυνα αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,2% τόσο το 2026 όσο και το 2027, από 0,2% φέτος.

Euro-Area Growth Forecast Raised for 2025, Cut for 2026

Source: European Commission Autumn Forecast