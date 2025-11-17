Το AEΠ της Ελβετίας συρρικνώθηκε 0,5% το τρίτο τρίμηνο

Η οικονομία της Ελβετίας συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές επλήγησαν από τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ.

Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ελβετική στατιστική υπηρεσία.

Η πτώση είναι μεγαλύτερη από το 0,1% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg. Η ελβετική οικονομία είχε σημειώσει οριακή ανάπτυξη 0,1% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στην Ελβετία τον Αύγουστο δασμούς 39%, οι οποίοι τελικά αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα στο 15% σε συμφωνία που επετεύχθηκε την Παρασκευή.

Το ΑΕΠ της Ελβετίας «τα πήγε πολύ χειρότερα» από την ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο, σημείωσε η Μελάνι Ντεμπόνο, αναλύτρια της Pantheon Macroeconomics, επισημαίνοντας ότι το μπλοκ των 20 χωρών αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,2% κατά την ίδια περίοδο.

Η πτώση του ελβετικού ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο οφείλεται σε μια «απότομη κάμψη» στους τομείς των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία συνέβαλε σε συρρίκνωση της βιομηχανίας συνολικά, σύμφωνα με την ελβετική στατιστική υπηρεσία. Παρόλο που ο τομέας των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται, η ανάπτυξή του ήταν «κάτω από τον μέσο όρο».

Η πτώση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη συρρίκνωση του ελβετικού ΑΕΠ μετά την πανδημία Covid-19.

Αν και η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, η Ντεμπόνο υποψιάζεται ότι ο κύριος παράγοντας πίσω από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν το εμπόριο, καθώς το 40% όλων των εξαγωγών της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ είχε υπαχθεί στον, όπως τον χαρακτήρισε, «τεράστιο» δασμό του 39%.