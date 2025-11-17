#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το AEΠ της Ελβετίας συρρικνώθηκε 0,5% το τρίτο τρίμηνο

Μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές κατέγραψε το ΑΕΠ της Ελβετίας το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Πλήγμα οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Το AEΠ της Ελβετίας συρρικνώθηκε 0,5% το τρίτο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 15:54

Η οικονομία της Ελβετίας συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές επλήγησαν από τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. 

Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ελβετική στατιστική υπηρεσία.

Η πτώση είναι μεγαλύτερη από το 0,1% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg. Η ελβετική οικονομία είχε σημειώσει οριακή ανάπτυξη 0,1% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στην Ελβετία τον Αύγουστο δασμούς 39%, οι οποίοι τελικά αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα στο 15% σε συμφωνία που επετεύχθηκε την Παρασκευή.

Το ΑΕΠ της Ελβετίας «τα πήγε πολύ χειρότερα» από την ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο, σημείωσε η Μελάνι Ντεμπόνο, αναλύτρια της Pantheon Macroeconomics, επισημαίνοντας ότι το μπλοκ των 20 χωρών αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,2% κατά την ίδια περίοδο.

Η πτώση του ελβετικού ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο οφείλεται σε μια «απότομη κάμψη» στους τομείς των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία συνέβαλε σε συρρίκνωση της βιομηχανίας συνολικά, σύμφωνα με την ελβετική στατιστική υπηρεσία. Παρόλο που ο τομέας των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται, η ανάπτυξή του ήταν «κάτω από τον μέσο όρο».

Η πτώση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη συρρίκνωση του ελβετικού ΑΕΠ μετά την πανδημία Covid-19.

Αν και η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, η Ντεμπόνο υποψιάζεται ότι ο κύριος παράγοντας πίσω από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν το εμπόριο, καθώς το 40% όλων των εξαγωγών της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ είχε υπαχθεί στον, όπως τον χαρακτήρισε, «τεράστιο» δασμό του 39%.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

Η Ελβετία κοντά σε συμφωνία με ΗΠΑ για χαμηλότερους δασμούς 15%

Ευρωπαϊκοί φόβοι ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν τη συμφωνία για τους δασμούς

Πρώτη φορά σε έξι τρίμηνα συρρίκνωση για το ΑΕΠ Ιαπωνίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο