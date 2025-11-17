ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Αύγουστο

Υψηλότερα κινήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ και τον Αύγουστο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και βάζοντας τέλος σε ένα πτωτικό σερί πέντε μηνών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες ενισχύθηκαν 0,2%, στα 2,169 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση 0,1% τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 0,1% και τον Αύγουστο.

Οι κατασκευαστικές δαπάνες αποκαλύπτουν πόσο ξοδεύουν οι εταιρείες και η αμερικανική κυβέρνηση σε κατασκευαστικά έργα, από κτίρια μέχρι δρόμους. Όσο μεγαλύτερες οι δαπάνες, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.