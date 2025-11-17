#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Αύγουστο

Σε θετικό έδαφος μετά από πέντε μήνες διαμορφώθηκαν οι κατασκευαστικές, σκαρφαλώνοντας στα 2,169 τρισ. δολάρια.

ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 17:27

Υψηλότερα κινήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ και τον Αύγουστο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και βάζοντας τέλος σε ένα πτωτικό σερί πέντε μηνών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες ενισχύθηκαν 0,2%, στα 2,169 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση 0,1% τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 0,1% και τον Αύγουστο. 

Οι κατασκευαστικές δαπάνες αποκαλύπτουν πόσο ξοδεύουν οι εταιρείες και η αμερικανική κυβέρνηση σε κατασκευαστικά έργα, από κτίρια μέχρι δρόμους. Όσο μεγαλύτερες οι δαπάνες, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Tokenized» θέρετρο στις Μαλδίβες από τον όμιλο Τραμπ και σαουδάραβα εταίρο

Real Estate: Ένας στους τέσσερις ξένους επιλέγει φέτος ακριβότερα εξοχικά στην Ελλάδα

Ράλι στις τιμές κατοικιών στη Βρετανία, νέο ιστορικό ρεκόρ

Τέταρτη εβδομαδιαία πτώση των στεγαστικών επιτοκίων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο