Αποσύρεται από δημόσιους ρόλους ο Λάρι Σάμερς λόγω Επστάιν

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί από τις δημόσιες υποχρεώσεις του, μετά τη δημοσιοποίηση εκ μέρους Αμερικανών νομοθετών της αλληλογραφίας του με τον εκλιπόντα και διαπομπευμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρεϊ Επστάιν.

«Νιώθω βαθιά ντροπή για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που έχουν προκαλέσει. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την εσφαλμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον κ. Επστάιν», ανέφερε ο Σάμερς, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ από το 1999 έως το 2001, σε δήλωσή του.

Ο Σάμερς, καθηγητής στο Χάρβαρντ και αμειβόμενος συνεργάτης του Bloomberg TV, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις, αλλά θα αποσυρθεί από τις δημόσιες θέσεις του, ως «τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειάς μου να ανακτήσω την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσω τις σχέσεις με τα πρόσωπα που βρίσκονται πιο κοντά μου».

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που εκπροσωπεί τη Μασαχουσέτη και είχε διδάξει στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNN ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να διακόψει τους δεσμούς του με τον Σάμερς, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να του εμπιστευθεί κανείς φοιτητές, λόγω της παλαιότερης σχέσης του με τον Επστάιν.