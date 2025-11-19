Ιταλός ΥΠΑΜ: «Υβριδικό πόλεμο» κατά της Δύσης διεξάγει η Ρωσία

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας κάλεσε τη Δύση να αντιδράσει σθεναρά απέναντι στις αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταστροφικές, όπως μεταδίδει το Politico.

Σε ένα έγγραφο 125 σελίδων με τίτλο: "Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου: Μια Ενεργή Στρατηγική", που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ο Γκουίντο Κροσέτο καταδίκασε την «αδράνεια» των ευρωπαϊκών χωρών και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ απέναντι στην ολοένα και πιο θρασεία ρωσική επιθετικότητα.

«Ο υβριδικός πόλεμος είναι συνεχής και στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές, κέντρα λήψης αποφάσεων και βασικές υπηρεσίες» εγείροντας καθημερινά τον κίνδυνο πρόκλησης καταστροφικών ζημιών στις χώρες μας, επεσήμανε ο Κροσέτο. «Δεχόμαστε επίθεση (...) Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιταλός ΥΠΑΜ χαρακτήρισε «παράλογο» και «μη βιώσιμο» το γεγονός ότι η Δύση αντιδρά τόσο περιορισμένα στις ρωσικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι αν ερχόταν αντιμέτωπη με χερσαία επίθεση «δεν θα οχυρωνόταν απλώς» περιμένοντας ο εχθρός να φύγει.

Η Δύση εμπλέκεται σε μια «ασύμμετρη σύγκρουση», εξήγησε. Έχει τα μέσα να αντιδράσει, αλλά, δεσμεύεται «από τις δικές της δημοκρατικές διαδικασίες και την βραδεία λήψη αποφάσεων σε ΕΕ και ΝΑΤΟ», με αποτέλεσμα οι ενέργειές της να «υστερούν» σε σχέση με αυτές της Ρωσίας.

Στον αντίποδα, όπως υποστήριξε ο Κρεσέτο, το Κρεμλίνο εντείνει τις υβριδικές του επιθέσεις χρησιμοποιώντας «στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αποσταθεροποιήσει τους ανταγωνιστές του, να διαβρώσει την εσωτερική τους συνοχή και να επηρεάσει την πολιτική τους βούληση».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το think tank, Globsec, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 110 πράξεις δολιοφθοράς και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη, κυρίως στην Πολωνία και τη Γαλλία, από άτομα σχετίζονται με τη Ρωσία.

Αναλυτικότερα, ομάδα χάκερ των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε εταιρείες άμυνας, μεταφορών και τεχνολογίας που εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Παράλληλα η Μόσχα έχει κατηγορηθεί ότι βρίσκεται πίσω α) από εμπρηστικές επιθέσεις σε αποθήκες με όπλα για την Ουκρανία στην Πολωνία, β) από τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αεροδρόμια διαφόρων χωρών, γ) από την υπονόμευση των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, η Πολωνία χαρακτήρισε «δολιοφθορά» την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν την οποία χθες, Τρίτη, απέδωσε σε δύο Ουκρανούς που εργάζονταν για τη Ρωσία.

Ακόμη ο Ιταλός ΥΠΑΜ πρόσθεσε ότι η Ρωσία προσπαθεί επίσης να παραπληροφορήσεις και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη στις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζει «έμμεσα τις πεποιθήσεις, την ανθεκτικότητα, (...) και την πολιτική σταθερότητα» των κρατών αυτών.

Για την αντιμετώπιση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων, ο Κροσέτο πρότεινε την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου, μιας κυβερνοδύναμης 1.500 ατόμων εξειδικευμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά και τη στρατολόγηση ειδικών που θα προλαμβάνουν ή θα καταστέλλουν την παραπληροφόρηση.

Τέλος, ωστόσο ο Κροσέτο δήλωσε ότι η Δύση δεν κινδυνεύει μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από άλλες χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.