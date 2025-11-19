#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI ο Λάρι Σάμερς λόγω Έπσταιν

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που δείχνουν ότι διατηρούσε στενή σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και καθηγητής του Χάρβαρντ Λόρενς Σάμερς

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 15:17

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μερικές ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από το Κογκρέσο εγγράφων που δείχνουν ότι διατηρούσε στενή σχέση με τον εκλιπόντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν.

Ο Σάμερς, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο και πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι να μπορέσει "να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να επανορθώσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά" του.

Χθες Τρίτη, η εφημερίδα του Χάρβαρντ έκανε γνωστό ότι το πανεπιστήμιο θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις σχέσεις του με τον Έπσταιν.

Η OpenAI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Ρόιτερς.

Ο Σάμερς, ένας Δημοκρατικός, διετέλεσε υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Ήταν μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI από τα τέλη του 2023.

Άλλες προβεβλημένες εταιρείες με δεσμούς με τον Σάμερς περιλαμβάνουν την Skillsoft-την αμερικανική εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας-- στης οποίας το ΔΣ είναι μέλος από το 2021, και την Santander-την κορυφαία εταιρεία καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπσταιν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταιν.

Το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τον Τζέφρι Έπσταιν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά εναντιωνόταν με σφοδρότητα στο κείμενο, αναμένεται πλέον να υπογράψει και να επικυρώσει το νομοσχέδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

