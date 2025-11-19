«Σήμα» ΗΠΑ σε Ζελένσκι να δεχτεί παραχώρηση εδαφών-μείωση στρατού

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει σήμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία που προβλέπει παραχώρηση εδαφών και όπλων από το Κίεβο, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσαν επίσης ότι η Ουάσιγκτον θέλει η Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, το προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς - συμπεριλαμβανομένων εδαφών που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου - και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

Το σχέδιο καλεί επίσης την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού και περιλαμβάνει επίσης την αναδίπλωση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, η οποία υπήρξε κρίσιμη για την άμυνά της.

Επιπλέον, προβλέπει ότι η ρωσική γλώσσα θα αναγνωριστεί ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι στο Κίεβο που ενημερώθηκαν για το σχέδιο δήλωσαν στους Financial Times ότι ευθυγραμμίζεται στενά με τις μέγιστες απαιτήσεις του Κρεμλίνου και ότι θα ήταν αδύνατο να γίνει αποδεκτό από την Ουκρανία χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Σημειώνεται ότι το Politico ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση «ακόμα και αυτή την εβδομάδα», επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

O αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένεται να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης από όλα τα μέρη μέχρι το τέλος του μήνα και πιθανώς «ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα, σημειώνεται στο δημοσίευμα του Politico. Χθες το βράδυ, οι αμυντικοί αναλυτές του πρακτορείου, Πολ Μακλίρι και Τζακ Ντετς, αποκάλυψαν την είδηση για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι στο Κίεβο σήμερα από τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, συνοδευόμενο από δύο στρατηγούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και με άλλες κορυφαίες προσωπικότητες της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί αργότερα στην Άγκυρα για να συζητήσει την ειρήνη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters. «Έχουμε κάποιες θέσεις και μηνύματα από τις ΗΠΑ», είναι το μόνο που είπε ο Ζελένσκι.

Tην Τρίτη το βράδυ, ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός μυστικού ειρηνευτικού σχεδίου που καταρτίστηκε απευθείας μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Μόσχας. Ο Ραβίντ αναφέρει ότι ο κορυφαίος απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησε τριήμερες συνομιλίες με τον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι στα τέλη του περασμένου μήνα και ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

H αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, αλλά ότι δεν υπάρχει κάτι νέο να ανακοινώσει σχετικά με ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο προς ανακοίνωση.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται, αλλά ότι δεν έχει ακόμη γίνει το απαραίτητο έργο για να πραγματοποιηθεί μια νέα σύνοδος κορυφής.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Ουκρανία λόγω διαφθοράς

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τελεί υπό τεράστια πίεση να αποπέμψει τον ισχυρό ανώτατο συνεργάτη του, Αντρίι Γερμάκ, εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που κινδυνεύει να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εσωτερική πολιτική κρίση της χώρας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Η πίεση για απομάκρυνση του Γερμάκ -όπως περιγράφηκε στο Politico από τέσσερις ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στις πολιτικές διαβουλεύσεις στο Κίεβο- δημιουργεί πρόβλημα για τον Ζελένσκι, καθώς προέρχεται εν μέρει από τις τάξεις του ίδιου του κόμματός του, «Υπηρέτης του Λαού».

Η κρίση αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, όταν ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και βουλευτές. Ο Γερμάκ έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χάραξη της πορείας της διακυβέρνησης Ζελένσκι από την ανάληψη της εξουσίας το 2019. Ορισμένοι τον θεωρούν σχεδόν ως συμπρόεδρο.

Οι επιθέσεις σε έναν τόσο κρίσιμο σύμμαχο έρχονται στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον Ζελένσκι. Το Κίεβο αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό και ο πρόεδρος πρέπει να πείσει τους δυτικούς εταίρους του για στήριξη. Δύο άτομα άμεσα εμπλεκόμενα στις πολιτικές διαβουλεύσεις ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα αντεπιτεθεί και θα υπερασπιστεί τον Γερμάκ από την ολοένα αυξανόμενη κριτική αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Παρότι έχουν γίνει προσπάθειες να συνδεθεί άμεσα ο Γερμάκ με το διογκούμενο σκάνδαλο διαφθοράς, η εκστρατεία εναντίον του αντανακλά επίσης μια ευρύτερη απογοήτευση -τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στο κόμμα Ζελένσκι- σχετικά με την κυριαρχική παρουσία του στην προεδρική διοίκηση.

Σκάνδαλο ενέργειας

Το επίκεντρο που συγκλονίζει την ουκρανική πολιτική σκηνή -και τροφοδοτεί τις επιθέσεις κατά του Γερμάκ- είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον κατακερματισμένο ενεργειακό τομέα της χώρας.

Η υπόθεση ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν νυν και πρώην αξιωματούχοι κατηγορήθηκαν επίσημα για χειραγώγηση συμβάσεων στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την απόσπαση προμηθειών (kickbacks). Οι κυβερνητικοί ανακριτές δηλώνουν ότι το δίκτυο ξέπλυνε περίπου 100 εκατ. δολάρια μέσω ενός μυστικού γραφείου με έδρα το Κίεβο. Οι περισσότεροι αρνούνται δημοσίως τις κατηγορίες.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Γερμάκ προσπαθούν να τον συνδέσουν άμεσα με το σκάνδαλο -υποστηρίζοντας ότι είτε ο ίδιος είτε ένας από τους στενούς συνεργάτες του με το ψευδώνυμο «Αλί Μπαμπά» εμπλέκεται σε υποκλαπείσες συνομιλίες που σχετίζονται με την υπόθεση της ενέργειας. Ωστόσο, το NABU δηλώνει ότι «ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ενώ ο ίδιος ο Γερμάκ υπερασπίζεται την αθωότητά του.

«Με αναφέρουν, και μερικές φορές απολύτως χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, προσπαθούν να με κατηγορήσουν για πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία γνώση», δήλωσε στη Welt, όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν εμπλέκεται.

Το πολιτικό ρίσκο για τον Γερμάκ -εν μέσω ενός τόσο προβεβλημένου σκανδάλου- έγκειται στο ότι οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν πως διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αφαίρεσης της ανεξαρτησίας του NABU, ακριβώς τη στιγμή που το γραφείο διερευνούσε την υπόθεση της Energoatom.

«Αυτός ήταν που αποφάσισε να συγκρουστεί με το NABU», είπε ένας ανώτερος Ουκρανός σύμβουλος στο Politico. «Οι εχθροί του το βλέπουν ως ευκαιρία να τον ξεφορτωθούν».

Την άποψη αυτή συμμερίζονται και άλλοι γνώστες της κατάστασης. «Φυσικά, οι αντίπαλοι του Γερμάκ καθώς και άνθρωποι από τους οποίους έχει αφαιρέσει επιρροή ζητούν από τον πρόεδρο να τον απομακρύνει», ανέφερε ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.