Ενεργειακές συμφωνίες $30 δισ. υπογράφουν Ριάντ-Ουάσιγκτον

Η Σαουδική Αραβία θα υπογράψει συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις ΗΠΑ ύψους 30 δισ. δολαρίων, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας Aramco Αμίν Νάσερ, σε δηλώσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του βασιλείου.

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια επενδυτικού φόρουμ μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον.

Ο πρίγκιπας διάδοχος μπιν Σαλμάν σε πιο φιλικό Κογκρέσο

Οι βουλευτές συναντώνται με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας μπιν Σαλμάν στο Καπιτώλιο σήμερα, δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, η οποία έχει στόχο να διατυμπανίσει τους ισχυρότερους από ποτέ οικονομικούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον, αγνοώντας τον όποιο έλεγχο για τις επιδόσεις του βασιλείου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιφύλαξε στον μπιν Σαλμάν εντυπωσιακή υποδοχή στον Λευκό Οίκο χθες και τον υπερασπίστηκε στο θέμα της δολοφονίας του δημοσιογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες το 2018, έγκλημα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συμπέραναν πως ενέκρινε ο πρίγκιπας διάδοχος.

Ρεπουμπλικανοί, μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Τζιμ Ρις και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Μπράιαν Μαστ, παρέστησαν χθες σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπιν Σαλμάν θεωρήθηκε παρίας από την Ουάσιγκτον την επομένη της δολοφονίας Κασόγκι, όμως η αποκατάσταση της φήμης του σφραγίστηκε αυτή την εβδομάδα, σημειώνει το Ρόιτερς.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ως γερουσιαστής το 2019 κατήγγειλε τον πρίγκιπα διάδοχο ως «γκάνγκστερ», κάθισε σε κοντινή απόσταση από εκείνον στη χθεσινή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ είπε επανειλημμένως πως είναι «τιμή» να είναι φίλοι με τον Σαουδάραβα ηγέτη.

Πρόκειται για οξεία αντίθεση με την άποψη της Ουάσιγκτον για τον Σαουδάραβα ηγέτη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν μέλη του Κογκρέσου είχαν εξοργιστεί με τον ρόλο του Ριάντ στον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη και τις επιδόσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά και τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία.

Το 2019, το Κογκρέσο είχε εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο ζητούσε να τερματιστεί η στρατιωτική στήριξη στον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία που πολεμούσε στην Υεμένη, αν και ο αριθμός των ψήφων ήταν πολύ μικρός για να ανατραπεί το βέτο του Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, όπου διέμενε ο Κασόγκι, αποδοκίμασε τον Τραμπ, μετά τη συνάντηση των δύο στο Οβάλ Γραφείο.

«Αντί να απλώνει το κόκκινο χαλί και να αξιοποιεί την προεδρία για ιδιωτικές συμφωνίες για ξενοδοχεία, ο Τραμπ θα έπρεπε να απαιτεί λογοδοσία για λογαριασμό της οικογένειας του Κασόγκι, που ζει στη Βιρτζίνια, και να πιέζει προκειμένου η Σαουδική Αραβία να προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο θέμα της ασφάλειας. Δυστυχώς, αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Τραμπ, που βάζει τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντά του πάνω από το συμφέρον του αμερικανικού λαού», τόνισε σε ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ