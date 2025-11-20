Αέρα στις μετοχές τεχνολογίας έδωσε η Nvidia

Οι μετοχές τεχνολογίας ανά τον κόσμο ενισχύονται σήμερα, αφού η Nvidia ανακοίνωσε πωλήσεις τσιπ καλύτερες των αναμενόμενων, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ως προς τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών περί «φούσκας». Η μετοχή της κερδίζει 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall.

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να κερδίζει 2,7%, με ώθηση από τεχνολογικούς ομίλους συνδεδεμένους με την ΤΝ, όπως ο επενδυτικός όμιλος SoftBank και ο κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών Advantest.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 3%, με επικεφαλής τους προμηθευτές της Nvidia, Samsung και SK Hynix. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ προμήνυαν άνοδο κατά το άνοιγμα της Wall Street. Τα συμβόλαια που παρακολουθούν τον τεχνολογικά βαρύ Nasdaq 100 κερδίζουν 1,8%, ενώ εκείνα του S&P 500 ενισχύονται κατά 1,3%.

Τα αποτελέσματα της Nvidia θεωρήθηκαν ως δοκιμασία του επενδυτικού κλίματος στον τομέα της ΤΝ, επειδή τα τσιπ της τροφοδοτούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT της OpenAI.

Οι τεχνολογικές μετοχές έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αποτιμήσεις και τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για τσιπ και data centers.

Τα κέρδη της Nvidia την Τετάρτη φαίνεται να κατεύνασαν ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση στα 57 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο έως το τέλος Οκτωβρίου, υπερβαίνοντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των 55 δισ. δολαρίων που συνέλεξε η Visible Alpha.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο άνω του 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

«Έχει γίνει πολλή συζήτηση για μια φούσκα ΤΝ. Από τη δική μας σκοπιά βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό», δήλωσε στους αναλυτές την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι η έξαρση των δαπανών για ΤΝ εξασθενεί.

Το Bitcoin ανέκαμψε επίσης, στις 92.200 δολάρια ή 0,8% υψηλότερα. Το κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει περισσότερο από 28% τις τελευταίες έξι εβδομάδες, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις στην τεχνολογία και τον προβληματισμό ως προς το εάν θα ρίξει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed υποδεικνύουν βαθιές διαφωνίες μεταξύ των «γερακιών» και των «περιστεριών» του πληθωρισμού σχετικά με την ανάγκη για ακόμη μία μείωση επιτοκίων φέτος.