Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη της Nvidia

Η Nvidia κατέγραψε αύξηση στις πωλήσεις των τσιπ που βρίσκονται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που ανέμενε η Wall Street κατά το τελευταίο τρίμηνο, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι η δαπάνη των Big Tech για την ΤΝ πρόκειται να συνεχιστεί.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 57 δισ. δολάρια στο τρίμηνο που έληξε τον Οκτώβριο, αυξημένα κατά 62% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας το consensus των εκτιμήσεων για 55 δισ. δολάρια σύμφωνα με τη Visible Alpha. Η πρόβλεψη εσόδων της Nvidia για το τρέχον τρίμηνο ήταν 65 δισ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερη από τις προσδοκίες της Wall Street για 62 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές του κολοσσού των τσιπ εκτινάχθηκαν στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση, έχοντας ήδη ενισχυθεί κατά 2,9% νωρίτερα την Τετάρτη.

«Οι πωλήσεις των Blackwell είναι εκτός κλίμακας, και οι cloud GPUs έχουν εξαντληθεί», δήλωσε ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, αναφερόμενος στις νεότερες μονάδες γραφικών της εταιρείας, οι οποίες έχουν καταστεί απαραίτητες για την εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων ΤΝ όπως αυτά που τροφοδοτούν το ChatGPT της OpenAI.

Τα ισχυρά αποτελέσματα του ομίλου, αξίας 4,5 τρισ. δολαρίων, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας άνθησης της ΤΝ, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματιστηριακή δυναμική γύρω από την τεχνολογία έχει υποχωρήσει. Η μετοχή της Nvidia είχε χάσει 11% από το υψηλό της στις αρχές Νοεμβρίου, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι τεχνολογικές μετοχές έχουν διολισθήσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων και τον τεράστιο προϋπολογισμό για επενδύσεις σε τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Αναλυτές της Bank of America σημείωσαν ότι η Nvidia αντιμετώπιζε «το δύσκολο έργο να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας και στην έντονη δυσπιστία σχετικά με τις επενδύσεις κεφαλαίου στην ΤΝ».

Τα αποτελέσματα της Nvidia θεωρούνται βαρόμετρο για την υγεία του κλάδου της ΤΝ, επειδή τα προηγμένα τσιπ της τροφοδοτούν πρωτοποριακά μοντέλα όπως το ChatGPT.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 31,9 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 30 δισ. δολάρια, με το μικτό περιθώριο να ανέρχεται στο 73,4%. Τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων, που αφορούν τις πωλήσεις τσιπ ΤΝ της Nvidia, ανήλθαν σε 51,2 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για 49 δισ. δολάρια.

Η Nvidia ξεπέρασε στιγμιαία τα 5 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία τον Οκτώβριο, ενισχυόμενη από μια αισιόδοξη πρόβλεψη εσόδων από τον Huang, καθώς και από τις προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου που θα της επέτρεπε να επανεκκινήσει τις πωλήσεις τσιπ ΤΝ στην Κίνα — κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί.