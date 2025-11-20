Νέα πτώση 4,4% στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Οκτώβριο

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών μειώθηκαν κατά 4,4% τον προηγούμενο μήνα, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, με την συνολική τους αξία να υποχωρεί στα $2,7 δισ., όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα που παρατηρείται πτώση στις εξαγωγές του κλάδου, γεγονός που οφείλεται στους τεράστιους δασμούς, ύψους 39% που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα προϊόντα της χώρας.

Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών προς τις ΗΠΑ, μειώθηκαν κατά 47%, την ίδια στιγμή που στην Κίνα αυξήθηκαν για δεύτερο μήνα, καταγράφοντας άνοδο 13%, σύμφωνα επίσημα στοιχεία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ωρολογοποιία είναι από τους κλάδους που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Όπως είναι φυσικό ωστόσο, ο αντίκτυπος των δασμών έχει οδηγήσει σε γενικότερη μείωση των εξαγωγών της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η ελπίδα ότι η αρνητική αυτή κατάσταση θα ανατραπεί, αφού την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς για τις εισαγωγές ελβετικών προϊόντων στο 15%, αν και δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το πότε θα γίνει αυτό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Breitling, Georges Kern, χαιρέτισε την ανακοίνωση αυτή της Ουάσιγκτον αν και δήλωσε ότι επιθυμεί την επαναφορά των αρχικών δασμών 2%. Η ελβετική ωρολογοποιία «δεν ανταγωνίζεται την εγχώρια παραγωγή ούτε θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ», εξήγησε. Ίσα-ίσα αποτελεί «σημαντικό εργοδότη» στην χώρα.