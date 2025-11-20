#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γάλλος ΥΠΕΞ: Καμιάς μορφής συνθηκολόγηση δεν θέλουν οι Ουκρανοί

Οι Ευρωπαίοι είναι προσηλωμένοι στην αρχή μιας «δίκαιης» και «διαρκούς» ειρήνης «που να περιβάλλεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Γάλλος ΥΠΕΞ: Καμιάς μορφής συνθηκολόγηση δεν θέλουν οι Ουκρανοί

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 12:40

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες

«Οι Ουκρανοί θα αρνούνται πάντα οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», τόνισε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι προσηλωμένοι στην αρχή μιας «δίκαιης» και «διαρκούς» ειρήνης. «Θέλουμε μια διαρκή ειρήνη που να περιβάλλεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα 28 σημεία της πρότασης Τραμπ για Ουκρανία, ασφυκτική πίεση σε Ζελένσκι

Κυρώσεις ΗΠΑ από σήμερα: 48 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού «κολλημένα» στη θάλασσα

Κάλας: Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων» για την Ουκρανία

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί βύθισαν στο σκοτάδι 400.000 Ουκρανούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο