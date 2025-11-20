#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατάρ: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» τα νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Η χώρα του Κόλπου καταδίκασε τις επιθέσεις του Τελ Αβίβ στον παλαιστινιακό θύλακο, λέγοντας πως απειλούν την «εύθραυστη εκεχειρία» στην περιοχή.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 12:47

Το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, καταδίκασε σήμερα τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, λέγοντας πως απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία στο έδαφος αυτό που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

Η χώρα του Κόλπου «καταδικάζει κατηγορηματικά τις βάναυσες επιθέσεις που πραγματοποιούνται από την ισραηλινή κατοχή στη λωρίδα της Γάζας (...) και τις θεωρεί επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

