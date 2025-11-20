Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί βύθισαν στο σκοτάδι 400.000 Ουκρανούς

Περισσότεροι από 400.000 Ουκρανοί καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το μεσημέρι μετά την τελευταία μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι του ενεργειακού κλάδου.

Η επίθεση προκάλεσε μείωση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας.

Η Ρωσία αύξησε απότομα την ένταση και τον αριθμό των επιθέσεων της στις ουκρανικές υποδομές τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής, βυθίζοντας ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι.

Η Ουκρανία παράγει περισσότερο από το μισό της ηλεκτρικής της ενέργειας σε τρεις πυρηνικούς σταθμούς, αλλά οι ζημιές στις γραμμές ηλεκτροδότησης και στους μετασχηματιστές έχουν αναγκάσει τους σταθμούς να μειώσουν την παραγωγή τους, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energatom.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε επίσης την μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας, μετά τις ρωσικές επιθέσεις την νύχτα της Τρίτης καθώς οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας έχασαν τη σύνδεση τους με τις δικές τους γραμμές υψηλής τάσης.

Η Energoatom δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και σήμερα, ενώ ο επικεφαλής της διαχειρίστριας εταιρείας του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo Βιτάλι Ζάιτσενκο δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι περικοπές στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος ίσχυαν σε όλη τη χώρα, με διακοπές ρεύματος να διαρκούν έως 16 ώρες.

Οι περιοχές Τσερνίχιφ, Σούμι, Χάρκιβ, Ντνιπροπετρόφσκ που βρίσκονται κοντά στην γραμμή του μετώπου και το λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα υπέστησαν τις μεγαλύτερες συνέπειες αναφορικά με την ηλεκτροδότηση, δήλωσε ο Ζάιτσενκο. Ο κλάδος πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας επλήγη αυτόν τον μήνα από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ