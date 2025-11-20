Ντάλιο: Οι μετοχές βρίσκονται σίγουρα σε επίπεδα «φούσκας»

Μολονότι οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σχηματίζουν «φούσκα» στην αγορά, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Bridgewater, Ρέι Ντάλιο.

«Μην πουλάτε απλώς επειδή υπάρχει "φούσκα"», δήλωσε ο Ντάλιο την Πέμπτη στο “Squawk Box” του CNBC. «Αλλά αν κοιτάξετε τις συσχετίσεις με τις αποδόσεις των επόμενων 10 ετών, όταν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα, οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές» πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ντάλιο έρχεται ενώ η μετοχή της Nvidia ενισχύεται πάνω από 5% την Πέμπτη μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τριμήνου. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αγνόησε τις ανησυχίες για φούσκα, λέγοντας στους αναλυτές την Τετάρτη ότι «βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό».

Παρόλο που ο Nτάλιο θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί «φούσκα», ανέφερε ότι θα χρειαστεί κάτι για να τη σκάσει. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής είπε ότι είναι απίθανο να προκληθεί από μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, αλλά θα μπορούσε να προέλθει από υψηλότερους φόρους περιουσίας.

«Η εικόνα είναι αρκετά ξεκάθαρη, καθώς βρισκόμαστε σε επίπεδα φούσκας», είπε ο Ντάλιο. «Αλλά δεν έχουμε ακόμη το τρύπημα της φούσκας» σημείωσε.

Ο Ντάλιο είπε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να φροντίσουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους μέσω επενδύσεων όπως ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο — που για καιρό θεωρείται ασφαλές καταφύγιο — έχει εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά φέτος.