Στο πιο χαμηλό από τον Μάιο του 2024 η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η προοπτική ειρηνευτικού σχεδίου στην Ουκρανία και οι ήπιες καιρικές προβλέψεις για τα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου μειώνουν τη ζήτηση για θέρμανση.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 11:00

Στο πιο χαμηλό σημείο από τον Μάιο του 2024 υποχωρούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αφότου ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε να εργαστεί για ένα σχέδιο ειρήνης. Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για πιο ήπιο καιρό επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές για τη ζήτηση θέρμανσης.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε να εργαστεί για ένα σχέδιο ειρήνης που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων. Ενώ η πρώην κορυφαία προμηθεύτρια φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει πλέον μόνο το 10% των εισαγωγών καυσίμων της, οι πρόσθετες εξαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία προς την παγκόσμια αγορά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές.

Επιπλέον, οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για τα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές του επόμενου μήνα δείχνουν επιστροφή των θερμοκρασιών σε επίπεδα κοντά ή πάνω από το κανονικό στη βορειοδυτική Ευρώπη, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση για θέρμανση. Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις είναι ασταθείς τον τελευταίο καιρό, κρατώντας τους traders σε εγρήγορση.

Αποθήκευση: Τα επίπεδα αποθεμάτων συνεχίζουν να μειώνονται εν μέσω κύματος κρύου που επιταχύνει την κατανάλωση, με τις αποθήκες να είναι πλέον γεμάτες σε ποσοστό μικρότερο του 81%.

Τιμές: Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα, σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, διαπραγματεύονται 3,1% χαμηλότερα, στα 30,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

