Ο Τραμπ υπέταξε το Νταβός: Θα έρθω αλλά μη βάλετε woke ατζέντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παρευρεθεί στο Νταβός τον Ιανουάριο, αφού οι διοργανωτές τού έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι τα θέματα που αφορούν τη «woke» κουλτούρα δεν θα έχουν εξέχουσα θέση στην ετήσια συνάντηση των Άλπεων, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες.

Σε μια συνάντηση το φθινόπωρο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ζήτησαν από τους αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) να αφαιρέσουν ή να περιορίσουν τα ανεπιθύμητα θέματα της ατζέντας, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στους Financial Times πολλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επιστρέψει στο ελβετικό συνέδριο αυτοπροσώπως για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν μία ομιλία μέσω βιντεοσύνδεσης λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, όταν κάλεσε τη συγκεντρωμένη επιχειρηματική ελίτ να κατασκευάζει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει δασμούς.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζήτησαν από τη διοίκηση του Νταβός να μετριάσει ή να αποφύγει συζητήσεις σε τομείς όπως η ενδυνάμωση των γυναικών και η διαφορετικότητα, η πράσινη μετάβαση, η κλιματική αλλαγή και η διεθνής χρηματοδότηση της ανάπτυξης ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του, ανέφεραν δύο από τα άτομα.

«Η αμερικανική πλευρά ήθελε να βεβαιωθεί ότι η εμφάνιση του Τραμπ σε αυτή την ελιτίστικη, προοδευτική εκδήλωση θα είχε θετική απήχηση στους υποστηρικτές του κινήματος Maga», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το WEF, το οποίο είχε ήδη υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική στάση όσον αφορά το παγκόσμιο γεωπολιτικό πλαίσιο, ήταν σε θέση να προσφέρει τέτοιες «διαβεβαιώσεις» στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς το WEF σχετικά με αυτά τα ζητήματα απηχούσε απαιτήσεις που διατυπώθηκαν σε άλλα πολυμερή φόρουμ ως αντάλλαγμα για τη συνέχιση της συμμετοχής των ΗΠΑ, ανέφερε τρίτο πρόσωπο.