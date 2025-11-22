#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σχέδιο ειρήνης για Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στήνει ομάδα διαπραγμάτευσης

Η Ουκρανία συγκροτεί υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία για διαβουλεύσεις με τους εταίρους σχετικά με τα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, με το Κίεβο να διαμηνύει ότι δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην ειρήνη και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.

Σχέδιο ειρήνης για Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στήνει ομάδα διαπραγμάτευσης

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 14:53

Η Ουκρανία θα διαβουλευτεί με τους εταίρους της σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της τις επόμενες ημέρες, έγινε γνωστό από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου σήμερα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, της οποίας θα ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του και περιλαμβάνει κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, όπως και οδηγίες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη και οι αντιπρόσωποι του ουκρανικού κράτους θα υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του ουκρανικού λαού και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας», τονίζεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Βάση για λύση του Ουκρανικού το σχέδιο Τραμπ

Ζελένσκι: Θα χάσουμε τον πιο σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας

Παράθυρο από Τραμπ: Δεν είναι η τελική μου πρόταση για Ουκρανία

Στη Γενεύη ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ για συνομιλίες για την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο