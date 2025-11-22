#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πυρά από τον ολλανδικό στρατό σε drones πάνω από πολεμική βάση

Ολλανδικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ για να καταρρίψουν άγνωστα drones που πέταξαν για δύο ώρες πάνω από την αεροπορική βάση Φόλκελ, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Άγνωστο το κίνητρο, έρευνα σε εξέλιξη.

Πυρά από τον ολλανδικό στρατό σε drones πάνω από πολεμική βάση

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 15:15

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα ντρόουν μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

