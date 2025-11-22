Παράθυρο από Τραμπ: Δεν είναι η τελική μου πρόταση για Ουκρανία

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Ουκρανία δεν αποτελεί την τελική προσφορά για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει μέχρι την Πέμπτη.

«Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση», είπε μόλις τώρα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Θέλουμε να πετύχουμε την ειρήνη. Θα έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό».

«Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί. Αν ήμουν πρόεδρος, ποτέ δεν θα είχε συμβεί. Προσπαθούμε να τον τελειώσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να τελειώσει», πρόσθεσε.

Όταν το CNN τον ρώτησε τι θα συμβεί αν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδεχθεί το σχέδιο μέχρι την προθεσμία της Πέμπτης, ο Τραμπ απάντησε: «Τότε μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει όσο αντέχει».

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις καθώς κατευθυνόταν να συναντήσει τον πρώην επαγγελματία γκόλφερ Τζακ Νίκλαους στο γήπεδο γκολφ της Joint Base Andrews.