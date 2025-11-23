Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα επιμείνουν ότι συζητήσεις με τη Ρωσία για οποιεσδήποτε εδαφικές ανταλλαγές μπορούν να λάβουν χώρα μόνο όταν ο πόλεμος τερματιστεί κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση μιας πρότασης η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα σήμερα στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, γράφει το Bloomberg.

Η απάντησή τους στο αμερικανικό 28-σημείο σχέδιο ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια εγγύηση ασφαλείας που να αντικατοπτρίζει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και απαιτεί τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την ανασυγκρότηση και αποζημίωση του Κιέβου, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Απορρίπτουν τα αιτήματα της Μόσχας ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει.

Περαιτέρω, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις ισχυρές εγγυήσεις που παρέχουν και τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα εκτός εάν η Μόσχα συμφωνήσει να πληρώσει για τις ζημιές που έχει προκαλέσει.

Άλλες κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά και η Ρωσία θα επανενταχθεί προοδευτικά στην παγκόσμια οικονομία εφόσον συμμορφωθεί με τη συμφωνία.

Η ευρωπαϊκή απάντηση έρχεται καθώς οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή στη Γενεύη για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο.

Βάσει των όρων που προτείνουν οι ΗΠΑ, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως. Η περιοχή θα μετατρεπόταν σε ουδέτερη, αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, με διεθνή αναγνώριση ως ρωσική.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με μέλη της Ομάδας των Επτά, τον Καναδά και την Ιαπωνία, απέρριψαν την ιδέα ότι τα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να περιοριστούν ή ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να μειωθούν, σε δήλωση που εξέδωσαν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο.

Τα πρόσωπα είπαν ότι ένα υψηλότερο ανώτατο όριο στρατιωτικών δυνάμεων θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η Ουκρανία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι χρειάζεται στρατό τουλάχιστον 800.000 στρατιωτών σε καιρό ειρήνης.

Πολλές άλλες ρυθμίζεις που προτείνονται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, θα ήταν αποδεκτές. Τα σχέδια θα έπρεπε να περιλαμβάνουν πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών και πρόνοιες για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων του πολέμου, σύμφωνα με τα πρόσωπα.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα παρακολουθείται υπό αμερικανική επίβλεψη και θα εγγυάται από ένα ειρηνευτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Τραμπ.