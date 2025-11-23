#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 23:38

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια «μαζική» επίθεση με drones σήμερα (23/11) στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Υπάρχει μια μαζική επίθεση στο Χάρκοβο», έγραψε ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Είπε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στην κεντρική περιοχή Σεβτσένκιβσκι της πόλης, στη βορειοανατολική Ουκρανία, μετά από επίθεση με drone σε ιδιωτική κατοικία.

Στην περιοχή αποστέλλονται ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται 30 χλμ. (18 μίλια) από τα ρωσικά σύνορα, αντέχει στις ρωσικές προσπάθειες κατάληψής του από την αρχή του πολέμου που διαρκεί πάνω από 3,5 χρόνια και έκτοτε αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων.

