Το κόστος μίσθωσης απογειώθηκε στις 137.000 δολάρια την ημέρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται σε πετρέλαιο Μέσης Ανατολής και ΗΠΑ, οδηγώντας τα ναύλα σε εκτόξευση 576% από την αρχή του έτους.

Ρεκόρ 5ετίας για τα ναύλα των υπερ-τάνκερ
Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 08:36

Το κόστος μίσθωσης ενός υπερ-δεξαμενόπλοιου πετρελαίου σε μια διαδρομή αναφοράς έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για το ρωσικό πετρέλαιο που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις, εν μέσω της αυξημένης προσφοράς από παραγωγούς της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές αναφοράς για τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (Very Large Crude Carrier - VLCC) που μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια από τη Μέση Ανατολή στην Κίνα αυξήθηκαν σε σχεδόν 137.000 δολάρια την ημέρα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, σημειώνοντας άλμα 576% φέτος.

Ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Απριλίου 2020 ενώ ξεπέρασε το τελευταίο υψηλό που είχε σημειωθεί μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Ένας ευρύτερος δείκτης που καλύπτει τις τιμές VLCC σε διάφορες διαδρομές έφτασε επίσης τις 116.400 δολάρια την ημέρα, σε νέο υψηλό πενταετίας.

