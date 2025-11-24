#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρόκειται για τον στρατηγό Ααρών Χαλίβα, τότε επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, τον στρατηγό Οντέντ Μπασιούκ, τότε επικεφαλής επιχειρήσεων, και τον στρατηγό Γιαρόν Φίνκελμαν, τότε υπεύθυνο της Διοίκησης του Νότιου Τομέα του Ισραήλ.

Ισραήλ: Αποπέμφθηκαν στρατηγοί σε θέσεις-κλειδιά κατά την επίθεση της Χαμάς

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 10:54

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την αποπομπή στρατηγών που κατείχαν θέσεις κλειδί κατά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, λόγω της αποτυχίας τους να την αποτρέψουν.

Ο στρατηγός Ααρών Χαλίβα, τότε επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, ο στρατηγός Οντέντ Μπασιούκ, τότε επικεφαλής επιχειρήσεων, και ο στρατηγός Γιαρόν Φίνκελμαν, ο οποίος την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς ήταν υπεύθυνος της Διοίκησης του Νότιου Τομέα του Ισραήλ στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας, θα απαλλαγούν «από τα καθήκοντά τους στην εφεδρεία και δεν θα ανήκουν πλέον» στον στρατό, επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Ο στρατηγός Χαλίβα ήταν ο πρώτος αξιωματικός του στρατού που παραιτήθηκε το 2024 επικαλούμενος τις ευθύνες του στην τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου. Ο στρατηγός Φίνκελμαν έχει επίσης παραιτηθεί για τους ίδιους λόγους. Από την πλευρά του ο στρατηγός Μπασιούκ πήρε σύνταξη μετά τον πόλεμο των 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

