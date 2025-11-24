#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βουτιά για τις αμυντικές μετοχές από την πρόοδο στο Ουκρανικό

Ο αμυντικός κλάδος στην Ευρώπη υποχώρησε εκ νέου, με μετοχές όπως οι Rheinmetall και Saab να χάνουν έως 4%, καθώς η πρόοδος στις ειρηνευτικές συζητήσεις Ουκρανίας-ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο περιόρισε τη ζήτηση για τίτλους του τομέα.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 11:15

Αρνητικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της Αμυνας, συνεχίζοντας την πτωτική τους πορεία, καθώς η Ουκρανία και οι ΗΠΑ σημείωσαν πρόοδο στις ειρηνευτικές προτάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημείωσε πτώση 0,7% κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών, επεκτείνοντας τις απώλειές του μετά την πτώση άνω του 3,4% την Παρασκευή.

Οι γερμανικές Rheinmetall, Hensoldt και Renk, με απώλειες περίπου 4%, υποχωρούν στις τελευταίες θέσεις του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600. Η σουηδική Saab, εν τω μεταξύ, κατηφορίζει 3%.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την Κυριακή ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

