Τραμπ για Ουκρανικό: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 14:08

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε να μην πιστεύουμε σε κάποια σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προς το παρόν, αλλά τόνισε ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει».

«Είναι πραγματικά πιθανό να έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα.

